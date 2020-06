Iskantforlik opnar for oljeleiting nord for definert iskant, mogleg flytting av sona om fire år

innenriks

– Frp har fått gjennomslag for at vi skal leite etter olje nord for den definerte iskantsona, at vi skal få moglegheita til å flytte iskantsona om fire år, og at vi skal kunne opne grenseoverskridande felt nord for iskantsona, seier Frps energi- og miljøpolitiske talsperson Jon Georg Dale til NTB.

– Alt vi fekk gjennom i forhandlingane med regjeringspartia, er òg med i avtalen med Ap og Sp, legg han til.

Regjeringspartia vart samde med Frp om ein avtale allereie før helga. Måndag vart det klart at også Arbeidarpartiet og Senterpartiet var om bord.

– Eg er glad for at vi i dag sikrar ein avtale som i sum bidreg til å halde oppe vilkåret til olje- og gassnæringa på sokkelen. For Framstegspartiet har hovudprioriteten i desse forhandlingane heile vegen vore å sikre grunnlaget for å tryggje jobbane i industrien og for fiskeria, seier Dale.

I forslaget sitt gjekk regjeringa inn for at grensa for iskanten skulle setjast til 15 prosent. Dette er òg utfallet etter forhandlingane på Stortinget.

Saka er politisk betent, fordi definisjonen av iskanten i praksis handlar om kor langt nord i Barentshavet det kan opnast for boring etter olje og gass.