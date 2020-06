Kraftig fall i industriomsetnaden i april

innenriks

Tiltak for å avgrense spreiinga av koronaviruset saman med kraftig prisfall for raffinerte petroleumsprodukt var viktige årsaker til nedgangen. I perioden februar–april 2020 var nedgangen på 3,5 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode, skriv Statistisk sentralbyrå (SSB).

Bygging av skip og oljeplattformer bidrog mest til nedgangen med eit fall på heile 36 prosent. Nedgangen i april kjem hovudsakleg av at mars var driven opp av store enkeltleveransar, slik at april no er tilnærma nivået i februar.

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidrog òg til nedgangen i industriomsetnaden i perioden, der næringsgruppa fall med 16 prosent. Lågare etterspurnad og reduserte prisar på raffinerte petroleumsprodukt i perioden var ei medverkande årsak til omsetnadsfallet.

Sesongjusterte tal viser at industriomsetnaden samla sett vart redusert med 3,5 prosent i perioden februar–april samanlikna med førre perioden på tre månader.

Industriomsetnaden i eurosona hadde ein nedgang på heile 12 prosent frå februar til mars. I same periode var det ein oppgang på 2,9 prosent i Noreg.

Elles i Norden gjekk industriomsetnaden i Danmark og Sverige ned med høvesvis 0,4 og 0,7 prosent i denne perioden, ifølgje EUs statistikkontor Eurostat.

