Fleirtal for kompetansereform – trass i usemjer

– Kompetansereforma handlar om å investere i menneske og gi folk som står i jobb, tryggleik og moglegheit til etter- og vidareutdanning, seier Mathilde Tybring-Gjedde, som er saksordførar og Høgres kompetansepolitiske talsperson.

– Vi er glade for at Frp støttar alle 52 tiltaka i kompetansereforma, og at vi i tillegg har vorte samde om fleire tiltak, mellom anna ei større satsing på kompetanse for folk som jobbar i olje- og gassnæringa og maritim sektor, held ho fram.

Bransjeprogram

Tiltaka omfattar mellom anna åtte nye bransjeprogram, som gir skreddarsydde vidareutdanningsprogram for folk som jobbar i reiselivsnæringa, varehandel, frisørbransjen, mat- og drikkevareindustrien, anleggsbransjen, elektro/automasjon – og kraftnæringa, olje- og gassindustrien og maritim sektor.

For Lånekassen inneber reforma at det kan blir gitt tilleggslån til livsopphald for vaksne i utdanning og heving av aldersgrensa for når ein må ha betalt lånet tilbake.

Usamde om fagskular

Frp har fått fleirtal med Ap og Sp om tre forslag. Eitt av forslaga er å auke talet på fagskuleplassar med inntil 2.000 plassar hausten 2020, og så auke talet med 1.000 årleg. Høgre støttar ønsket om fleire plassar, men meiner skulane ikkje har kapasitet til å få til så mange som dei andre partia ønskte i 2020.

– Nye tal viser at 2.800 plassar står ledige til hausten på grunn av for få søkjarar. Då blir det vanskeleg å støtte forslaget, seier Tybring-Gjedde.

Finansiering

Det er òg usemje om nytt finansieringssystem, der forslaget frå Ap, Sp og Frp er å be regjeringa innføre eit nytt finansieringssystem for universitet og høgskular der delen som får «relevant arbeid etter sluttført utdanning», skal telje når pengar blir fordelte til universitet og høgskular.

– Alle er for at utdanningar i størst mogleg grad skal vere arbeidsrelevante, men i motsetnad til jusstudentar, lærarstudentar og medisinstudentar, kan det vere vanskeleg å vite kva som er relevant arbeid for ein utdanna kjemikar, statsvitar eller ein biolog, seier saksordførar Mathilde Tybring-Gjedde.

Ho meiner tilbakemeldingane frå universitets- og høgskulesektoren viser at dette ikkje er ei god løysing.

