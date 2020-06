Folk flest veit lite om kandidatane ved kyrkjeval

innenriks

Det kjem fram i ein ny rapport frå Kifo (Kyrkje-, religions- og livssynsforsking).

– Frå kyrkja sitt synspunktet bør det vere urovekkjande at medlemmer ikkje kjende til kandidatane, seier Kifo-forskar Tore Witsø Rafoss til Vårt Land.

70 prosent av befolkninga er medlemmer i Den norske kyrkja, men berre 12,6 prosent stemde ved kyrkjevalet i 2019.

I rapporten går det fram at 32 prosent lét vere å stemme fordi Den norske kyrkja ikkje er viktig for dei, medan 17 prosent ikkje visste at det hadde vore kyrkjeval.

(©NPK)