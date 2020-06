Fylkesmannen meiner Oslo kommune har feilutrekna tilskot til private barnehagar

innenriks

Direktør Anne Lindboe i Private barnehagers landsforbund (PBL) seier at konklusjonen til Fylkesmannen er ein historisk viktig siger for forbundet.

At tilskota for 2018 er vurderte feil, vil òg få konsekvensar for tilskota for 2019 og 2020. Lindboe seier til Barnehage.no, som først skreiv om saka, at feilutrekningane kommunen har gjort, kan føre til at dei må ut med nærare 100 millionar kroner.

– Når det gjeld feilutrekning av tilskot, er dette den største skandalen nokosinne. PBL har aldri vore borti at ein kommune har halde så store summar borte frå barna, seier Lindboe.

Byråden for oppvekst og utdanning i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), seier til Barnehage.no at kommunen har rekna ut tilskotet slik dei meiner er korrekt.

Ho meiner klaga dreier seg om tema som ikkje er tydeleg regulerte, og peikar på at også statlege styresmakter har vore i tvil, og at Fylkesmannen har venta i nærare to år på ei tolkingsfråsegn frå Utdanningsdirektoratet før dei behandla saka.

– Vi har nettopp fått vedtaket frå Fylkesmannen. No skal vi gå nøye gjennom det og studere det i detalj. Vi treng litt tid på å vurdere konsekvensane av vedtaket og må komme nærare tilbake til korleis vi skal følgje det opp. Eg registrerer at PBL allereie har gjort opp fasit for kva summar dei meiner kommunen no skal betale, seier ho.

