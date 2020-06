Klimasøksmålet opp for Høgsterett i november

innenriks

Miljøvernorganisasjonane har tapt i to rettsinstansar, men no vil Høgsterett i plenum behandle søksmålet mot staten. Datoen er sett til 4. november, opplyser Greenpeace. Retten har sett av sju dagar til saka.

Miljøorganisasjonane meiner at utvinningsløyva i 23. konsesjonsrunde er i strid med paragraf 112 i Grunnlova, og derfor er ugyldige.

– Vi har tru på at Høgsterett er samd i vurderinga vår om at staten braut Grunnlova då dei valde å tildele nye oljelisensar i Arktis. Uansett utfall blir dette ein historisk dom med reelle konsekvensar for klimaet i verda, seier Frode Pleym, leiar i Greenpeace Noreg.

Leiar i Natur og Ungdom, Therese Hugstmyr Woie, seier dommen i Høgsterett kan få fatale eller fantastiske konsekvensar for framtida.

– Det er viktig at folk forstår kor viktig det er. Vi vil bruke tida fram mot rettssaka til å gjere det norske folket medvite om at vår grunnlovsfesta rett til eit leveleg miljø blir behandla i øvste rettsinstans i Noreg, seier Woie.

Klimasøksmål i både Nederland og England har vunne fram i retten.

(©NPK)