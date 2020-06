Kommunane blir bedne om å førebu seg til å hjelpe fleire born og ungdom

innenriks

– Vi er kjende med at smitteverntiltaka som Noreg innførte, har forverra situasjonen for mange born og unge som lever med negativ sosial kontroll og vald i familien, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i ei pressemelding.

Regjeringa seier at alle foreldre har mynde til å bestemme over borna sine, men grensa går ved utilbørleg negativ sosial kontroll og vald.

– Det førebyggjande arbeidet er særleg viktig for å hjelpe ungdom i ein svært vanskeleg situasjon. Ved sida av å gi korrekt og målretta informasjon er det avgjerande å kome tidleg inn før problema eskalerer. Det er derfor viktig at alle som er urolege for ein ungdom, melder frå til barnevernet, seier barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse.

Talet på uromeldingar til barnevernet har gått ned sidan smitteverntiltaka vart innførte i Noreg. Lindtveit Røse er redd det indikerer at ein del born og unge ikkje får hjelpa dei treng.

– Kommunane må òg vere førebudde på at det kan kome ein auke i talet på saker når samfunnet gradvis opnar opp. Det er derfor viktig at hjelpeapparatet er førebudd til å møte dette, seier Lindtveit Røse.

(©NPK)