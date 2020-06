Kompensasjonsordninga frå Nav er klar

innenriks

Ordninga, som skal sikre permitterte full løn dei første 20 dagane, skulle eigentleg ha vore på plass i mai, men vart forseinka.

– Vi er veldige glade for at denne ordninga no er oppe og går, seier Nav-sjef Sigrun Vågeng til VG.

Ifølgje Vågeng kjem forseinkinga mellom anna av at data arbeidsgivarane løpande rapporterer inn, ikkje var presise nok til å rekne rett storleik på lønskompensasjonen til den enkelte arbeidstakaren.

Ordninga inneber at Nav skal gi lønskompensasjon for dag 3–20 etter permisjon, før den permitterte kan få dagpengar. Dei to første dagane er arbeidsgivar ansvarleg for å betale ut løn.

Ordninga gjeld ifølgje Nav for arbeidstakarar som vart permitterte under koronakrisa. For dei som vart permittert før 20. mars, gjeld tidlegare regelverk fram til 19. mars. Frå 20. mars gjeld ny ordning òg for dei, slik at eventuelle dagar frå 3–20 som står att av permisjonsperioden, blir dekte av Nav.

Opplysningar arbeidsgivar rapporterer inn om løna og ytingane til arbeidstakar, og dessutan status på alle arbeidsforhold, dannar grunnlag for kompensasjonen.

Nav understrekar at arbeidsgivar må rapportere inn permisjonar og opplysningar om arbeidsforhold i den såkalla a-meldinga, og også leggje inn informasjon om løn for permitterte per dag i ei løysing på nettsidene til Nav.

– Vi er heilt avhengige av eit samarbeid med arbeidsgivarar for å få utbetalt lønskompensasjon for dei 18 dagane permitterte har krav på. Det viktige no er at arbeidsgivarane veit kva dei skal gjere, slik at vi sikrar rask og rett utbetaling til alle som ventar på lønskompensasjon, seier Vågeng.

(©NPK)