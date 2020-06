innenriks

I årsrapporten for 2019, som vart lagd fram tysdag, kjem selskapet med anslag for tida som kjem. Ifølgje E24 anslår Norwegian at det ved framleis koronakrise, reiserestriksjonar og låg etterspurnad i første kvartal 2021 ikkje vil ha tilstrekkeleg arbeidskapital.

I andre kvartal kjem dei truleg til å trenge 2,2 milliardar kroner. Selskapet ventar å hente inn denne kapitalen mellom anna gjennom tilleggsfinansiering og sal eller refinansiering av eigedelar, ifølgje rapporten.

(©NPK)