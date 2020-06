Over 170 positive meldingar etter omstridt NRKs id-program

innenriks

Onsdag skal Kringkastingsrådet behandle meldingane etter NRKs «Festen etter fasten», eit program som markerte slutten på den muslimske fastemånaden ramadan og starten på høgtida id al-fitr.

I alt fekk rådet 601 meldingar etter programmet, som vart sendt 24. mai. 171 av meldingane var positive, og det er svært sjeldan at Kringkastingsrådet får så mange positive tilbakemeldingar på eitt program.

Dei aller fleste klagene handlar om at NRK bruker sendetid på ei muslimsk høgtid, men mange gir altså uttrykk for at dei likte programmet.

Ifølgje tal frå NRKs analyseavdeling fekk over 300.000 sjåarar med seg sendinga på NRK1.

