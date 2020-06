Solberg: Religionskritikk er ein del av ytringsfridomen

innenriks

Dagen etter angrepet i Bærum i fjor var det viktig for Solberg å forsvare ytringsfridomen samtidig som ho tok til orde for å kjempe mot muslimfiendtlege haldningar. Ifølgje Klassekampen var mange skuffa over at det var så viktig for Solberg å få sagt det med ytringsfridom akkurat i den samanhengen.

– Dei må gjerne vere skuffa, men religionskritikk er ein del av ytringsfridomen, og det kjem eg til å seie samtidig. Det er viktig, seier Solberg til avisa.

På spørsmål om den omstridde statsstønaden til HRS seier Solberg at det er eit spørsmål kor «snever og politisk korrekt løyvingane over statsbudsjettet skal vere».

– No er det viktig å hugse at alle regjeringar sidan 2006 har støtta HRS med pengar, også gjennom heile den raudgrøne perioden. Er det rett eller ikkje? Det kan vere at ein kritisk skulle gått gjennom fleire organisasjonar som får pengar på same vilkår som HRS, seier statsministeren.

Solberg seier ho ikkje vil vere moralsk overdommar i politiske debattar

– Det med å løfte peikefingeren mot dei som meiner noko anna, og ha alle dei rette svara heile tida, det er ei rolle eg ikkje har tenkt å gå inn i.

10. august i fjor vart Al-Noor-moskeen i Bærum angripen av Philip Manshaus, etter at han hadde drepe søstera Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Dommen mot han fell torsdag denne veka.

