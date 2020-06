Solberg ut mot rasisme i politiet

innenriks

Med etnisk profilering blir det at meint personar blir arresterte eller utsette for kontroll på bakgrunn av stereotypiar knytte til hudfarge eller etnisitet.

Statsministeren seier til Dagbladet at etnisk profilering skjer i Noreg og gir uttrykk for at det er problematisk når personar som aldri har gjort noko ulovleg, opplever at dei blir trakasserte.

– Ja, det har skjedd og skjer. Eg har òg venner frå andre land med ein annan hudfarge, som bur i Noreg og har vorte stoppa av politiet og spurde om dei har opphaldsløyve. Særleg i ungdomstida. Adopterte som blir stoppa fordi dei har ein fin sykkel, sjølv om dei er oppvaksne i Fana, som er eit fint strøk i Bergen. Alt det der skjer, men norsk politi har vorte utruleg mykje flinkare, seier Solberg.

Politidirektør Benedicte Bjørnland seier politiet har nulltoleranse for rasisme i etaten og at dei jobbar med haldningar.

– Det tyder ikkje at rasisme ikkje finst i etaten vår, for det kan det gjere, men det er ingen systematikk i det, og vi jobbar hardt for å førebyggje dette, seier ho.

Etnisk profilering er ikkje ein arbeidsmetode i politiet, understrekar Bjørnland.

– Politiet har eit stort fokus på at kontroll av personar skal gjerast på ein etisk og kvalitetsmessig forsvarleg måte – etter heimlar i politilova eller utlendingslova. Kontroll på bakgrunn av hudfarge skal ikkje gjerast og er ikkje noko grunnlag for kontroll.

