Undersøking: Dystre utsikter for den norske arbeidsmarknaden

innenriks

Det kjem fram av Manpowergroups arbeidsmarknadsbarometer for tredje kvartal som blir lagt fram tysdag. 418 norske bedrifter deltok i undersøkinga, som vart gjennomført i slutten av april.

Resultata viser at det er fleire arbeidsgivarar som planlegg å minke talet tilsette, enn det er som planlegg å tilsetje nye.

Dei sesongjusterte bemanningsutsiktene er på minus 7 prosent, altså delen som ventar oppbemanning minus delen som ventar nedbemanning. Det er dei svakaste resultata sidan undersøkingane byrja for 17 år sidan.

Krisa vil setje preg i lang tid

Koronakrisa har utløyst ei historisk høg arbeidsløyse i Noreg, og dei seinaste tala frå Nav viser at det no er registrert rundt 340.000 arbeidslause i landet.

Det er ein alvorleg og uoversiktleg situasjon for det norske arbeidslivet, som kjem til å kjenne på konsekvensane av koronakrisa i lang tid, seier konsernsjef Maalfrid Brath i Manpowergroup.

– Dessverre tyder resultata våre på at arbeidsmarknaden ikkje vil normalisere seg med det første. Sjølv om nokre sektorar skil seg ut, er det generelle biletet at etterspurnaden etter arbeidskraft vil vere låg over sommaren, seier ho.

Verst for hotell- og restaurantbransjen

Nærare seks av ti arbeidsgivarar svarar i undersøkinga at dei veit ikkje når dei er tilbake i ein normal situasjon. Nær halvparten seier at verksemda deira har vorte påverka negativt av koronapandemien.

Det er hotell- og restaurantbransjen som kjem verst ut i undersøkinga, og bemanningsutsiktene i sektoren er på minus 39 prosent.

Dei einaste to bransjane som har positive bemanningsutsikter, er varehandelen og byggjebransjen. Begge har utsikter på pluss 4 prosent. Sistnemnde sektor hadde likevel utsikter på pluss 42 prosent i førre kvartal.

Kystregionane blir råka hardast

På landsbasis er det kystregionane Sørvest- og Nord-Noreg der flest ventar nedbemanningar. Utsiktene er her på høvesvis minus 12 og minus 16 prosent. I Stor-Oslo og Midt-Noreg ligg utsiktene på minus 1 prosent.

Austlandet held – som einaste region – så vidt hovudet over vatnet med bemanningsutsikter på pluss 1 prosent.

Før koronapandemien sette preget sitt på Noreg var arbeidsmarknaden på sitt mest optimistiske på åtte år, med bemanningsutsikter på pluss 16 prosent. No er altså det same talet på minus 7 prosent.

– Stille i båten

Måndag uttala Verdsbanken at koronapandemien har forårsaka den største og mest omfattande økonomiske kollapsen sidan 1870. Kollapsen kjem trass i enorme krisepakkar og rause stønadsordningar verda over.

Her i Noreg auser regjeringa ut milliardar av kroner i eit forsøk på å få bukt med koronakrisa, og det norske arbeidslivet står overfor den største arbeidsløysa sidan andre verdskrigen.

Konsernsjef Maalfrid Brath i Manpowergroup meiner at norske arbeidsgivarar no sit stille i båten.

– Sjølv om det er gode vekstmoglegheiter på lang sikt og mange høgt kvalifiserte kandidatar som no går arbeidslause, er det berre nokre få som vil ta sjansen på å vekse, seier ho.

