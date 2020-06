Variert gjeng skal granske ytringsfridomen: – Håpar ikkje vi klorar ut auga på kvarandre

innenriks

– Eg tippar vi kjem til å gå frå kvarandre i eit lite kaos av svært vanskelege problem som vi skal jobbe med i to år, seier leiar for den nye Ytringsfridomskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum, til NTB.

Tysdag møttest gruppa for første gong på det nye Deichmanske bibliotek i Oslo. Blant medlemmene finn ein alt frå rappar Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid frå Karpe, samfunnsdebattant Kjetil Rolness, Shabana Rehman og Raudt-politikar Mímir Kristjánsson.

– Målet mitt er ikkje at vi skal vere samde. Eg ser ikkje at det å kome med ei samrøystes innstilling skal vere eit mål i seg sjølv, det er nesten som ein sjølvmotseiing i møte med ytringsfridomen. Men eg håpar vi blir relativt tydelege på kva vi meiner bør gjerast på dei områda vi finn problematiske, seier Stavrum.

Ho seier at hovudoppgåva er å kartleggje forholda for ytringsfridom i Noreg og foreslå tiltak for å betre dei. Og håpar eigentleg at det kan føre til nokre oppheta diskusjonar.

– Men eg håpar ikkje vi klorar auga ut på kvarandre av den grunnen.

Vil invitere Vilks

Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk, som også er ein av medlemmene, meiner spennet i gruppa er ein stor styrke.

– Det er mykje artige folk med ulik bakgrunn, heilt sikkert med ulike innfallsvinklar til stoffet. Eg håpar vi kan bli så konkrete og direkte som mogleg, seier han.

Selbekk påpeikar at ein del av mandatet er å skape ein offentleg samtale om ytringsfridom.

– Eg håpar vi kan finne på nokon stunt. Eg har mellom anna foreslått at vi kan invitere Lars Vilks til Noreg. Det trur eg hadde vore ei fin markering av ytringsfridomen, seier han.

Vilks er særleg kjend for at han i 2007 publiserte ei teikning av den islamske profeten Muhammed i hundeskapnad. Sidan den gong har han levd med truslar hengande over seg og politivern.

– Han er etter mi meining den personen i Skandinavia som ber dei sterkaste byrdene for å ha brukt ytringsfridomen, seier Selbekk.

Raja: – Store forventningar

Kulturminister Abid Raja (V), som har øvste ansvar for kommisjonen, var til stades for å innleie det første møtet tysdag.

– Eg har store forventningar til gruppa. Ho er breitt samansett, seier han.

Og forklarer kvifor:

– Dei representerer den usemja som finst ute i samfunnet på mange måtar. Ikkje alle usemjer, men dei har kjent på mange ulike sider og fasettar av ytringsfridomen, og det ønskte vi å bringe inn i ein sånn kommisjon.

Meir truslar

Kulturministeren påpeikar at verda har forandra seg mykje sidan den førre Ytringsfridomskommisjonen publiserte rapporten sin i 1999. Rapporten leidde fram til ei endring i paragraf 100 i Grunnlova som vart vedteken i 2004.

– Det er same år som Facebook vart lansert. Og vi har òg fått Twitter, du har Snapchat, du har Instagram og Tik Tok, det florerer.

Og med dei sosiale inntoget av media har ein òg fått diskusjonar om desinformasjon og fake news.

– Over Atlanteren er det eit kvardagsomgrep som media bruker heile tida. Samtidig veit vi at truslane har auka mot journalistar, mot samfunnsdebattantar, mot politikarar og institusjonane, seier han.

