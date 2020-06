Vassføringa stabiliserer seg i elvane i Troms og Finnmark

innenriks

Vassføringa er framleis på raudt og oransje nivå i fleire elvar i Troms og Finnmark, men ho har stabilisert seg eller minka det siste døgnet, ifølgje varslingstenesta til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), varsom.no.

– Unntaket er vassføringa i Masi, oppstraums Altadammen, som held fram med å stige sakte, seier vakthavande flaumvakt Tuomo Saloranta i NVE.

Hydrolog Knut Ola Aamodt i NVE seier til TV 2 at det ikkje kan bli mykje verre enn det er no.

– Det er allereie ganske drygt, og det kjem til å vare ei stund i dei store vassdraga i Finnmark. Det går treigt, og det er ein del snø som skal smelte, seier han.

Tore Turi, som bur i Masi, fortel til kanalen at fleire hus i bygda står under vatn, og at han sidan 1968 ikkje har opplevd slike vassmengder.

Stengde vegar

Flaumvarselet på raudt nivå er det siste døgnet vidareført for Porsanger og Karasjok og nedgradert til oransje for Alta.

Tysdag ettermiddag var vassføringa framleis på raudt nivå i Skoganvarre i Porsanger og i Iesjohka ved Veahkkava i Karasjok i Finnmark.

Framleis er E6 mellom Lakselv i Porsanger og Karasjok stengt etter at vatnet stod 35 centimeter over vegbanen måndag på grunn av flaumen. Tysdag stod vatnet endå høgare, opplyser Vegtrafikksentralen Nord-Noreg. Vegvesenet skal ta ei ny vurdering onsdag klokka 9.

Hus isolerte

Det er dessutan ferdselsforbod på Klemetstadveien cirka to kilometer frå Holmenbrua i Lakselv på grunn av fare for at flaumen skal ta vegen. Strekninga vart stengd måndag, og situasjonen har forverra seg sidan.

– Flaumen er i ferd med å øydeleggje vegen endå meir, og politiet innfører ferdselsforbod på Klemetstadveien på same stad inntil vegen er utbetra og kommunen har fjerna sperringane, opplyste Finnmark politidistrikt like før klokka 15 tysdag.

Ein familie i Lakselv i Porsanger kommune er heilt isolert etter at både hengjebrua til huset og vegen har rasa ut, fortel NRK. Heimen deira står trygt, men området rundt har fløyma over.

Bad om hjelp frå Sivilforsvaret

Porsanger-ordførar Aina Borch bad måndag Sivilforsvaret om hjelp til å sikre ein einebustad som var svært utsett for flaum. Situasjonen var likevel ikkje like kritisk tysdag, og kommunen trong dermed ikkje strakshjelp.

– Vi ventar og ser an situasjonen. Vi veit at vi har avgrensa med ressursar, og dermed er det ekstremt viktig at vi bruker dei rett, seier Borch.

Nordreisa kommune i Troms er òg hardt ramma av flaumen og opplyser at Reisaelva ligg an til 50-årsflaum, ifølgje NRK. I kommunen ligg fleire bustadområde og infrastruktur utsett til.

Ifølgje NVE har kjøligare vêr bremsa snøsmeltinga i dei fleste elvane i Nordland og Trøndelag, der vassføringa framleis er minkande. Men til helga er det venta varmare vêr igjen, og vassføringa kan då auke igjen i vassdrag som ligg i område der det framleis er mykje snø.

(©NPK)