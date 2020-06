– Bygg- og anleggsbransjen kan miste 100.000 årsverk

innenriks

Ein analyse utarbeidd av Menon Economics på oppdrag frå Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og NHO-forbundet NELFO viser at det er sannsynleg at det største fallet enno ikkje er kome for næringa, skriv E24.

– Uvissa er større enn ho har vore nokon gong. Investeringsnedgangen svarer til eit bortfall av nesten 100.000 årsverk. Det er dramatisk, seier administrerande direktør Kari Sandberg i EBA til E24.

Dei anslår at bygg- og anleggsnæringa vil oppleve ein samla investeringsnedgang på mellom 100 og 140 milliardar kroner mellom 2020 og 2022, samanlikna med 2019-nivået.

Og dei trur at fallet vil komme i haust, og vere sterkast i 2021. Årsaka til at bransjen får ein forseinka effekt, er at byggeprosjekt ofte tek lang tid, og at investeringsviljen i både det offentlege og private blir påverka av uvissa.

Bygg- og anleggsnæringa er Noregs nest største næring, etter olje- og gass, og sysselset i dag rundt 350.000 personar.

Sjølv om det er venta at investeringane i staten vil auke, så vil ikkje dette kompensere for milliardfallet, ifølgje Menon Economics.

