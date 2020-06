innenriks

– Viss den epidemiologiske situasjonen blir forverra vesentleg i eit geografisk område, bør bruken av ansiktsmasker som førebyggjande tiltak blir vurdert på nytt, skriv Folkehelseinstituttet i oppsummeringa av ein ny gjennomgang.

I gjennomgangen legg FHI vekt på at Verdshelseorganisasjonen (WHO) no oppmodar landa til å tilrå bruk av munnbind og masker under visse omstende.

Samtidig presiserer FHI at dei ikkje vil tilrå bruk av munnbind i Noreg i dagens situasjon.

