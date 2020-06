Fiskeriministeren sender forslag om overføring av torskekvote på høyring

innenriks

Etter fiskeriavtalen med Russland har Noreg lov til overføre opp til 10 prosent av den totale torskekvoten. Det svarer til 32.729 tonn fisk.

Dagens lovverk opnar derimot berre for at kvotar kan overførast på gruppenivå. I det nye forslaget blir det opna for at kvar enkelt fiskar sjølv kan overføre kvoten sin.

– Høvet til å overføre kvotar vil gi større fleksibilitet for kvar enkelt fiskar, slik at dei kan tilpasse seg situasjonen, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i ei pressemelding.

