Høgre har brukt mest på fest

innenriks

Summane partia bruker på fest og moro har falle kraftig etter at praksisen vart offentleg kjent i 2018, og no er 2019-rekneskapane for partigruppene på Stortinget klare, skriv Aftenposten.

Høgre har overteke trona frå Frp som partigruppa som oppgir at dei bruker mest statlege middel per årsverk på såkalla «velferdsutgifter». I praksis definerer skattelova dette som pengar til fest, hyggjereiser, moro og sosiale arrangement utan fagleg innhald til personar internt i verksemda.

Regjeringas regelverk for statstilsette hadde i 2019 ei øvre grense på 486 kroner per person per år for kor mykje statlege verksemder kan bruke på velferdstiltak. Høgres stortingsgruppe brukte i fjor 4.470 kroner per årsverk.

Sekretariatsleiar Christine Wist i Høgres stortingsgruppe har ikkje svart på Aftenpostens spørsmål om på kvifor partiet meiner dei fortener å bruke betrakteleg meir offentlege pengar på fest og moro enn det statstilsette får lov til. Ho svarer heller ikkje på kva dei har brukt pengar på.

(©NPK)