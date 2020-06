Oslo og Viken samde om finansieringa av Fornebubanen

innenriks

– No manglar det berre at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skriv under på sin del av avtalen, som inneber at regjeringa følgjer opp det tidlegare løftet sitt om å finansiere 50 prosent av banen, seier samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) til VG.

Vidare blir det løyvingar til E16 Sandvika–Wøyen, slik at prosjektet kan gjerast ferdig i 2021, og til planlegging av riksveg 4 Kjul–Rotnes. Den samla planen for trikk i Oslo får midlar til fullføring og innkjøp av nye trikkar, og det blir pengar til oppgradering og vedlikehald av T-banenettet, heiter det i ei pressemelding frå Statens vegvesen.

Spørsmålet om finansieringa av Fornebubanen i Oslo og Bærum har vore vanskeleg i fleire månader. Regjeringa koplar den statlege delen av prosjektet til godkjenning av ny E18 gjennom Bærum kommune, eit prosjekt byrådet i Oslo er motstandar av.

