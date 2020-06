innenriks

Regjeringa har oppmoda nordmenn til å feriere i eige land i sommar, noko som mellom anna har ført til ei dobling av båtsalet den siste tida.

Justisminister Monica Mæland (H) opplyste derfor på pressekonferansen til regjeringa onsdag at Redningsselskapet no får 3 millionar kroner ekstra, slik at dei kan halde oppe beredskapen i sommar.

– Den aller viktigaste beredskapen må ein sørgje for sjølv ved å bruke redningsvest, avstå frå alkohol i samband med båtkøyring og bruke båtvit, sa Mæland.

