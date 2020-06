Regjeringa gir pålegg om dyrevelferdsprogram for svinebønder

innenriks

Programmet stiller mellom anna krav om obligatoriske veterinærbesøk, kontroll gjennom slakteria og kursing av alle som handterer gris. Svinebøndene får trekk viss dei ikkje oppfyller krava, skriv Nationen.

Dei fleste svinebøndene i Noreg deltek allereie, men dei produsentane som har færrast griser, deltek i mindre grad.

– Eg er godt fornøgd med at heile næringa har teke dei nødvendige grepa for å betre dyrevelferda for svin. Ved å gjere programmet obligatorisk for alle som produserer svin, sikrar vi at alle er med på å løfte dyrevelferda, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i eit innlegg på nettsidene til regjeringa.

(©NPK)