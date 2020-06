VG: PST-sjef Hans Sverre Sjøvold hadde våpen ulovleg på kontoret i Justisdepartementet

innenriks

Det viser påtalevedtaket som VG har fått tilgang til.

Spesialeininga for politisaker slår fast at våpena aldri vart haldne i godkjent våpenskap, og at dette auka faren for at dei kunne kome på avvegar.

VG har spurt Sjøvolds forsvarar, Christian B. Hjort, korleis Sjøvold vurderte risikoen og kvifor han svara at våpena var lovleg låste ned.

– Sjøvold har erkjent dei faktiske forholda og vedteke førelegget. Han har forklart seg i detalj om alle forhold til Spesialeininga og ønskjer ikkje å kommentere saka noko meir, skriv Hjort til avisa.

(©NPK)