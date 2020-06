innenriks

– Veksten i leiarlønningane har i mange år lege over lønnsveksten for vanlege arbeidstakarar. Det synest vi ikkje noko om, seier YS-leiar Erik Kollerud til NTB.

I «Statens eigarmelding» for 2019, som vart lagd fram tysdag, blir lønningane til dei administrerande direktørane i dei selskapa staten eig heilt eller delvis, offentleggjorde.

Den høgaste lønna er det Equinor-sjef Eldar Sætre som har med 15,3 millionar kroner, følgt av Telenor-sjef Sigve Brekke med 14,5 millionar kroner og Yara-sjef Svein Tore Holsether med 14,1 millionar kroner.

Lønnshopp på 3,7 prosent

Ifølgje NTBs utrekningar auka dei samanliknbare toppleiarlønningane i selskapa staten eig, med 3,7 prosent i fjor. Den samla godtgjersla låg i snitt på 3,4 millionar kroner for dei administrerande direktørane.

For alle arbeidstakarar låg snittlønna i fjor på 570.800 kroner, ifølgje Statistisk sentralbyrå. Det er ein vekst på 3,4 prosent.

I snitt tener altså ein toppleiar i eit statseigd selskap over seks gonger meir enn ein vanleg arbeidstakar.

YS-leiar Erik Kollerud er ikkje fornøgd med at lønnsgapet mellom arbeidstakarane og toppleiarane aukar.

– Det er tydeleg at staten må ta eit sterkare grep om lønnsutviklinga for leiarane i selskapa dei eig. Dette handlar om eigarstyring, seier han.

Kollerud viser til at Noreg har eit lønnssystem med frontfaget som det berande elementet.

– Det kan ikkje vere slik at alle skal rette seg etter frontfaget bortsett frå toppleiarane. Det bidreg til å undergrave tilliten til systemet, seier han.

Konkurransedyktig lønn

Næringsminister Iselin Nybø (V) seier til NTB at staten forventar at leiarlønningane er konkurransedyktige, men ikkje lønnsleiande, og at det er styret som har ansvaret for å fastsetje godtgjersla til administrerande direktør.

Det er staten som vel representantar til styra i selskapa dei har eigarskap i, alt etter kor mykje av selskapet staten eig.

– Vi forventar at styret tek vare på omsynet til moderasjon, og at selskapa er opne om nivået og utviklinga i leiargodtgjerslene. Denne openheita gjer det mogleg for eigarane å vurdere leiarlønnsordningane. Ved fleire høve dei siste to åra har Nærings- og fiskeridepartementet markert sitt syn gjennom protokollmerknader om leiarlønna på generalforsamlingar i selskap der staten er på eigarsida, seier Nybø.

– Forferdeleg umusikalsk

Under koronautbrotet har ei rekkje verksemder, både statseigde og andre, måtta permittere eller seie opp tilsette på grunn av lågare inntekter.

Kollerud meiner styra i selskapa bør dempe lønnsveksten til direktørane.

– Eg forventar at leiarlønningane ikkje overstig lønnsutviklinga til dei tilsette kvart einaste år. I år, i den situasjonen norsk arbeidsliv no står i, blir det ekstra viktig. Det vil vere forferdeleg umusikalsk med galopperande leiarlønningar samtidig som fleire hundre tusen er permitterte eller ledige og fellesskapet har brukt store ressursar på å redde bedrifter og arbeidsplassar, seier han.

Næringsminister Nybø seier at det er stor forskjell blant selskapa i kor mykje dei er påverka av koronautbrotet.

– Somme er ikkje påverka i det heile, medan andre er ramma hardt. Det er ulike forhold som kvart styre må ta stilling til når dei skal fastsetje leiarlønningane, seier Nybø.

