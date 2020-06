Ap vil forlengje permisjonsordning ut året

innenriks

– For mange permitterte og arbeidslause er denne krisa langt frå over. Fellesskapen må stille opp for dei, seier Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

Han legg no fram endå ei brikke i det alternative forslaget sitt til revidert nasjonalbudsjett. Kravet frå Arbeidarpartiet er at dei nye permisjonsordningane som vart innførte i kjølvatnet av koronautbrotet, må forlengjast ut året. Prislappen for dette blir anslått til 3 milliardar kroner.

I dag er utgangspunktet at ordningane skal gjelde til 1. november.

Men Arbeidarpartiet legg òg inn eit «stoppunkt» 1. november med ein ny periode på fem dagar med lønnsplikt for arbeidsgivarane før dei kan permittere vidare, forklarer Arbeidarpartiets Rigmor Aasrud.

– Vi trur det vil bidra til at arbeidsgivarane må tenkje ordentleg igjennom om dei kan hente inn att dei som er permitterte, seier ho.

