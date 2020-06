innenriks

Forslaget inneber at nettdataa til nordmenn kan masselagrast.

Det omstridde forslaget gjorde at Venstre tok dissens i regjering tidlegare i år, då Høgre og KrF la fram forslaget. Frp, Ap og Sp sikra fleirtal i saka.

Den nye e-lova vil avløyse gjeldande lov frå 1998.

– Eg er glad for at den nye e-lova no er vedteken i Stortinget med breitt fleirtal. Etterretning er ein grunnstein for Noregs forsvar og sikkerheit, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

