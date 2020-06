Frp farga krisepakken og budsjettet blått

innenriks

– Ein del av dei tinga som blir foreslått her, er veldig klassisk Frp-politikk som ikkje har så mykje med krisehandtering å gjere, seier nestleiar Hadia Tajik i Arbeidarpartiet.

– Det å ta ned bompengesatsane, det er dei jo for, anten det er solskin eller regn i dette landet, seier ho til NTB.

Regjeringspartia Høgre, Venstre og KrF vart torsdag samde med Framstegspartiet i forhandlingane om revidert nasjonalbudsjett og den såkalla fase 3-pakken med koronatiltak.

Det skjedde først fleire dagar på overtid og etter at Frp hadde skvisa ut fleire milliardar kroner til hjartesakene sine. Leiaren i finanskomiteen, Mudassar Kapur (H), forsvarer pengebruken.

– Vi er i ein ekstraordinær situasjon. Dette er den mest krevjande økonomiske situasjonen Noreg har vore i sidan andre verdskrigen, seier han til NTB.

Asfalt, bom, eldre

Regjeringspartia fekk støtte frå Frp til hovudgrepa både i revidert nasjonalbudsjett og krisepakken. Samtidig var tittelen på pressemeldinga frå Frp: «Mer veibygging, eldreomsorg og kreftbehandling og mindre bompenger».

* Partiet fekk 700 millionar kroner til vegbygging og 600 millionar til å skrote bomprosjekt – sjølv om Frp ikkje vann fram med kravet om bomfri sommar på norske riksvegar.

* 600 millionar går til reduserte helsekøar og 400 millionar til ein eigen eldrepakke.

* Avgiftsauken på ikkje-alkoholhaldig drikke frå 2018 blir skrota, noko som kostar 440 millionar i året.

* Norske kystkommunar får i år og neste år 1,25 milliardar kroner meir, totalt 3,25 milliardar, frå Havbruksfondet.

Svekkjer budsjettet

På toppen av dei opphavlege satsingane på titals milliardar kroner gjer Frp-gjennomslaget i forhandlingane at 2020-budsjettet blir svekt med ytterlegare 4,3 milliardar kroner.

Dei fleste påplussingane gjeld berre for i år, men også på sikt blir budsjettet svekt med 1,1 milliardar kroner.

Når ho blir konfrontert med at fleire av Frp-sigrane tilsynelatande ikkje har så mykje med koronakrisa å gjere, svarer finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug i Frp slik:

– Ja, men det handlar jo om folks økonomi. Mange familiar er hardt ramma no av permisjonar. Dei har mindre inntekter. Då vil slike bidrag vere svært positive.

Listhaug viser til at mange aktørar òg har slite veldig på grunn av sukkeravgifta, samtidig som reverseringa kan bidra til å avgrense grensehandelen, stimulere norsk næringsliv og betre økonomien for vanlege folk.

Ikkje permisjon

Frp fekk òg gjennomslag for hjartesaka si om å reversere regjeringsforslaget om å utsetje kutta i makssatsen for eigedomsskatt.

Det betyr at kuttet frå 5 til 4 promille for å avgrense høvet kommunar har til å hente pengar frå eigedomsskatt kjem allereie neste år.

Eit kutt i formuesskatten på arbeidande kapital på 1,3 milliardar kroner låg allereie inne i forslaget frå regjeringa.

Men dei fire partia på den borgarlege sida gjer førebels ikkje noko med permisjonsordninga. Arbeidarpartiet foreslo torsdag å bruke 3 milliardar kroner på å forlengje ordninga ut året.

NHO-sjef Ole Erik Almlid er strålande fornøgd med kuttet i formuesskatten, men krev at permisjonsordninga må endrast før sommaren.

– Mange bedrifter har no stort behov for at permisjonsordninga blir utvida slik at ein kan vere permittert i 52 veker, seier han.

Fakta om dei viktigaste endringane i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringspartia og Frp er samde om det reviderte nasjonalbudsjettet og har i forhandlingane flytta på 4,3 milliardar kroner.

* Regjeringa flyttar 1 milliard kroner til helse. 400 millionar kroner går til å hjelpe eldre som er ramma av koronapandemien, og 600 millionar går til å redusere helsekøane.

* Norske kystkommunar får i år og neste år 1,25 milliardar kroner meir, totalt 3,25 milliardar, frå Havbruksfondet.

* Eigendelen i kompensasjonsordninga for bedrifter blir fjerna for mai og ut august. Frå før var eigendelen for bedrifter halvert frå 10.000 kroner til 5.000 kroner.

* Regjeringa løyver 600 millionar kroner til sletting av bomgjeld. Det betyr at fem bomstasjonar blir fjerna.

* Regjeringa løyver 700 millionar kroner til veg.

* Frp har fått gjennomslag for å reversere regjeringsforslaget om å utsetje kutt i makssatsen for eigedomsskatt. Kuttet frå 5 til 4 promille kjem dermed allereie neste år.

* Pakketurarrangørane får ei støtteordning på 500 millionar kroner, slik at dei skal kunne utbetale pengar til kundar som har fått kansellert feriereisene sine.

* Framstegspartiet og regjeringspartia er samde om å reversere den planlagde auken i avgifta på alkoholfrie drikkevarer.

(©NPK)