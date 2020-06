Konkurransetilsynet: Ringnes må sleppe til andre bryggjeri

innenriks

Konkurransetilsynet har sidan april 2017 granska Ringnes for mogleg brot på paragraf 11 i konkurranselova om misbruk av dominerande stilling. Mistanken var at bryggjeriet hadde misbrukt posisjonen sin som dominerande aktør i marknaden for sal av øl til utestader.

Granskinga blir no avslutta med at dei to partane har vorte samde om tiltak.

Konkurransedirektør Lars Sørgard understrekar at aktørar som Ringnes har eit særleg ansvar for å sikre at framferda deira ikkje skader konkurransen.

– Avtaler mellom dominerande aktørar og kundane deira, som bind kunden til å kjøpe heile eller det meste av behovet sitt frå den dominerande aktøren, kan avgrense konkurransen og er derfor noko Konkurransetilsynet ser alvorleg på, seier Sørgard.

Ringnes forpliktar seg til å ikkje inngå avtalar som gir selskap rett til å eksklusivt levere øl til serveringsstader, og det skal i avtalane kome tydeleg fram at serveringsstadene fritt kan kjøpe øl frå andre bryggjeri og leverandørar. Ringnes forpliktar seg òg til å ikkje avtale rabattar som bind serveringsstadene til Ringnes, eller påskjønne kundar som vel å berre kjøpe øl frå Ringnes.

Bryggjeriet seier òg frå seg moglegheita til å avgrense tilgangen til andre leverandørar til ein serveringsstad, og må frå no av opne for at konkurrentar kan installere eige utstyr for ølservering, eller tillate at konkurrentane nyttar Ringnes-utstyr ved behov.

