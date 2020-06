Kraftig fall på Oslo Børs

innenriks

Ei av hovudårsakene skal vere at oljeprisen fall med over 6 prosent til under 40 dollar, medan frykta for at Noreg kan få ein ny smittebølgje, og speler inn.

Ikkje sidan slutten av mars har hovudindeksen falle så mykje på éin dag. Då fall han 3,64 prosent, skriv E24.

Eit fat nordsjøolje vart ved børsslutt omsett for 39,13 dollar.

Alle dei store selskapa på hovudindeksen fall torsdag. DNB med så mykje som 5,2 prosent, og børstungvektaren Equinor med 3,8 prosent. Mowi fall med 2,8, Yara International med 2,4 og Telenor med 2 prosent.

Hydrogenselskapet Nel, som var den store vinnaren på onsdag, var mest omsett også torsdag, men fall marginalt med 0,1 prosent.

Den soleklare taparen torsdag vart likevel Norwegian, som stupte med ikkje mindre enn 23,4 prosent.

Energisektoren fall samla med 4 prosent, shipping med 2,8 og sjømatsektoren med 2 prosent.

Også dei europeiske aksjeindeksane blødde torsdag. Verst gjekk det i Paris, der CAC 40-indeksen fall med 3,9 prosent. Dax 30 i Frankfurt fall med 3,5 prosent og FTSE 100 i London med 3,2 prosent.

(©NPK)