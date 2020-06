innenriks

– Eg synest det er både spennande og meiningsfylt å få høve til å leie og vidareutvikle Nokut, som er ein viktig aktør nasjonalt og internasjonalt i arbeidet med å sikre og fremje kvalitet i utdanning og kompetanse, seier Kristin Vinje i ei pressemelding.

Vinje kjem til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (Nokut) frå stillinga som dekan ved avdeling for helsevitskap ved Høyskolen Kristiania. Ho sat på Stortinget for Høgre mellom 2013–2017 og var finansbyråd i Oslo frå 2009 til 2013.

(©NPK)