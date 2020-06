Manshaus fekk dommen han rekna med – 21 års forvaring

innenriks

Dommen er i tråd med påstanden til aktor, statsadvokat Johan Øverberg. Retten sette òg minstetida til 14 år, slik aktor kravde.

– Påtalemakta er tilfreds med at retten har vore samd i synspunkta våre, både når det gjeld skuldspørsmål, tilreknelegheit og kva reaksjon han skulle ha, seier Øverberg til NTB.

22-åringen vart dømd til 21 års forvaring for drapet på stesøstera Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og for forsøk på terrorhandling i Al-Noor-moskeen.

Både Manshaus og påtalemakta har teke omtenkingstid om dei ankar dommen. Tiltalte sa i retten at han ikkje godtok dommen, men heller ikkje ville anke fordi han ikkje anerkjenner domstolen.

– Han har gitt ulike forklaringar eller synspunkt på dommen. Utgangspunktet hans er at han ikkje ønskjer å anerkjenne rettssystemet. No er det teke omtenkingstid, så det får vi diskutere nærare, seier forsvararen hans, advokat Unni Fries, i ein kommentar til NTB.

Ekstremt valdelege og kyniske handlingar

I den godt over to timar lange opplesinga av den 40 sider lange dommen trekte tingrettsdommar Annika Lindström mellom anna fram at tilståinga hans har hatt lite å seie, og at det ikkje finst nokon straffereduserande moment.

Retten meiner at Manshaus har vist evne til å gjere seg skuldig i ekstremt valdelege og kyniske handlingar og har hatt eit sterkt brotsleg forsett. Den viser òg til at dei sakkunnige meiner at han utan restriktive tiltak er i ei høg risikogruppe for framtidig vald.

Lindström sa at drapet på stesøstera åleine kvalifiserer til fengsel i 18 til 20 år.

– Det bar preg av å vere ei rein avretting. Denne rasismen og brutaliteten er klart skjerpande omstende, las ho.

Retten har mellom anna lagt vekt på den sterke gjennomføringsviljen hans og det uttalte ønsket om å inspirere andre.

– Hadde han klart å fullbyrde terrorhandlingane i moskeen, ville resultatet vore fatalt, sa dommaren.

Etter ni månader i varetekt synest haldningane hans å vere dei same, meiner retten, som òg trekkjer fram at Manshaus seier at han ikkje angrar, og at han ville ha gjort det same igjen.

Var tilrekneleg

Medan forsvaret i prosedyren sin meinte at 22-åringen burde frikjennast fordi han var utilrekneleg, argumenterte aktoratet for det motsette.

Retten kom til at Philip Manshaus var tilrekneleg og la konklusjonane frå dei sakkunnige til grunn.

– Slik retten ser det, er det ikkje komme fram moment under hovudforhandlingane som gir grunn til å trekkje dei konklusjonen til dei sakkunnige i tvil, slo tingrettsdommaren fast.

Ho sa at Manshaus har vore grundig undersøkt, og at dei erklæringa frå dei sakkunnige byggjer på eit særs godt grunnlag.

– Dei har vurdert moment som forsvaret har trekt fram som grunnlag for tvil om han er tilrekneleg, sa Lindström.

Dom som forventa

– Dommen er som forventa reint lengdemessig, seier Olle Nohlin til NTB. Han er koordinerande bistandsadvokat for dei tre som var i moskeen under angrepet, og dessutan ein moské-styremedlem som kom til.

Nohlin er fornøgd med at Manshaus er dømd tilrekneleg og kan straffast på ordinær måte – under forvaring.

– Det vil seie at dommen kan forlengjast om nødvendig, seier han.

Styremedlemmen får ikkje oppreisningserstatning, medan dei tre som var i moskeen, får mellom 70.000 og 160.000 kroner. Beløpa er lågare enn krava.

Elisabeth Hagen er bistandsadvokat for stemora, som vart tildømd noko over 300.000 kroner i erstatning og oppreisning.

