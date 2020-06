NHO etterlyser utvida permisjonsordning

innenriks

Etter at regjeringspartia og Frp torsdag ettermiddag vart samde om endringar i revidert nasjonalbudsjett, ventar framleis NHO-sjefen på ei utvida permisjonsordning.

Han er fornøgd med at det er semje om reduksjon i skatten på arbeidande kapital, noko han meiner betyr mykje for hjørnesteinsbedrifter landet over.

– Samtidig har mange bedrifter no stort behov for at permisjonsordninga blir utvida, slik at ein kan vere permittert i 52 veker. Det gjer at bedriftene kan unngå å seie opp folk og halde på tilsette som dei treng når aktiviteten tek seg opp igjen. Dette må på plass før sommaren, seier Almlid.

