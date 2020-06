Oslo opprettar eige byråd for arbeid og integrering

innenriks

Hansen har vore byråd for kultur, idrett og det frivillige sidan 2015. Ho blir erstatta av Omar Samy Gamal frå SV, som tidlegare var byråd for arbeid, sosiale tenester og mangfald.

Samtidig er samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) utnemnt til byråd for byutvikling fordi partifellen hans, Hanna Marcussen, er i foreldrepermisjon.

Det er koronakrisa som har gjort det nødvendig å opprette den nye byrådsavdelinga, meiner byrådsleiar Raymond Johansen (Ap).

– Vi legg bak oss den første fasen i handteringa av koronautbrotet og rører oss no frå ei helsekrise til ei økonomisk krise med rekordhøg arbeidsløyse. Med endringar av arbeidsområde styrkjer vi byrådet og posisjonerer oss endå betre til å løyse dei store utfordringane vi står overfor, seier han i ei pressemelding.

Lan Marie Berg (MDG) vil vere tilbake som byråd for miljø og samferdsel frå måndag 3. august. Fram til då vil Hermstad leie både byrådsavdelinga for miljø og samferdsel og avdelinga for byutvikling.

