Pakkereisearrangørane får 500 millionar kroner i støtte

– Pakkereisearrangørane er i ein situasjon der dei knapt har bestillingar, og dei har mange kundar som har fått kansellert reisene sine, og som ventar på pengar, seier Frp-nestleiar Sylvi Listhaug.

Ho understrekar at støtta til selskapa skal komme kundane til gode.

Hovudorganisasjonen Virke meiner løysinga for pakketurarrangørane ser ut til å berge mange norske verksemder, og at det er ein «sårt trengt livsbøye til norsk reiseliv.»

− Ein av fire utanlandske turistar kjem til Noreg med ein reisearrangør. Dei er ein livsnerve for norsk reiseliv. I tillegg vil mange norske forbrukarar no få igjen feriepengane sine. Det er vi glade for, seier Ivar Horneland Kristensen, administrerande direktør i Virke i ein e-post til NTB.

