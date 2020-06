Utval vil ha færre timar framandspråk på vidaregåande

innenriks

Det regjeringsoppnemnde Lied-utvalet skal foreslå endringar i den vidaregåande opplæringa, og dei foreslår at timetalet med framandspråk blir redusert, utan å gå nærare inn på kor stor reduksjonen skal vere. I tillegg foreslår utvalet at elevar som ikkje har hatt framandspråk på ungdomsskulen berre treng å ta to år framandspråk på vidaregåande, ikkje tre, som i dag.

Andrea Vaske, leiar i Tyskforum som er foreininga til norske tysklærarar, meiner det er heilt bakvendt å kutte ned på talet på timar i eit samfunn der internasjonale relasjonar er viktigare enn nokon gong.

– Forslaget strid med uttalte mål frå styresmaktene om at norske elevar skal lære seg å snakke minst eitt framandspråk godt nok, ved sida av engelsk. For å komme opp på eit visst nivå, blir det òg kravd nok timar med øving og undervisning, seier Vaske til Aftenposten.

Ragnhild Lied seier forslaga om redusert timetal i framandspråka må sjåast i samanheng med mellom anna behovet for auka engelskkunnskapar.

– Norske elevar sluttar med engelsk allereie etter første klasse på vidaregåande. Når dei byrjar på høgare utdanning, er det mange som har svake formelle engelskkunnskapar, seier Lied.

