Frost og korona gir mindre jordbær enn normalt

Dei tidlege bæra som skulle ha vore i sal allereie, er forseinka fleire stader på grunn av ein uvanleg kald mai.

– Det blir nok lite bær òg heile neste veke. Eg vil tru at det tek ei stund før det blir full dekning, seier Arvid Laksesvela i Grøntprodusentenes samarbeidsråd til NTB.

Kommunikasjonsdirektør Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt trur på fleire bær i butikkane i slutten av månaden.

– Viss vêrmeldingane held, tek det seg opp mot midten av juni. Men det blir først marknadsdekning over heile landet rundt jonsokaftan, seier ho.

Ikkje like mykje bær i år

Det er stor etterspurnad etter jordbær, og med så lite bær som det er no, er det berre nokre få butikkar som får kjøpt inn bæra – og langt frå alt dei ønskjer, ifølgje Laksesvela.

Han lovar at det kjem meir jordbær, men trur ikkje på like mykje bær som tidlegare år.

– Tidlegare år har jo butikkane køyrt tilbod utpå sommaren, men sånn trur eg ikkje det blir i år. Vi kjem ikkje til å ha like mykje jordbær som før, seier han.

Årsaka er mellom anna ein uvanleg kald mai som førte til at fleire produsentar, særleg på Austlandet, fekk frostskadar på jordbærblomstrane sine.

Koronatrøbbel

Også koronakrisa gjer at det blir mindre bær. Det har herska uvisse om det ville vere mogleg å hente inn utanlandsk arbeidskraft.

– Det er litt samansett. Det ser ut til at det løyser seg for dei store produsentane, men nokon har ikkje fått henta inn arbeidskraft, og andre har ikkje tort å satse fullt på sesongen fordi det såg usikkert ut, seier seniorrådgivar Kjersti Sorteberglien i Landbruksdirektoratet.

Også ho har inntrykk av at det blir mindre bær i denne sesongen enn i eit normalår.

Smittevernkrava fører òg til at mange ikkje kan hente inn like mange arbeidarar som tidlegare år, mellom anna på grunn av krav til butilhøve og karantene, ifølgje Laksesvela.

Han understrekar at det er store forskjellar blant produsentane.

– Inntrykket er at mange får folka dei treng, men fleire produsentar kan ikkje ha så mange som dei hadde trunge. Så det blir nok ikkje hausting på alle felt hos alle produsentar, seier han.

Søte koronajordbær

Ein av hovudsortane av norske jordbær er ironisk nok Korona. Sorten er mindre populær enn før, men ikkje som følgje av koronapandemien, forsikrar Laksesvela.

– Korona er ein veldig gammal sort som har vore hovudsorten i Noreg i mange år. Dette er det absolutt beste bæret på smak, seier han.

Grunnen til at sorten ikkje er like populær bland bøndene, er at han toler regn dårleg, og at det går kort tid frå bæret blir plukka til det blir blautt.

Framleis blir det selt mykje Korona-jordbær, men sorten blir ikkje mogen før seinare på sommaren og er dermed ikkje å finne i butikkane på lenge.

