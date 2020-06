Frp vil ha mindre vern og meir vasskraft

innenriks

Dei to representantforslaga frå Framstegspartiet vart innleverte i Stortinget fredag.

– Mange av vassdraga våre vart verna mot kraftutbygging på 70- talet. Vi har i dag ein heilt annan kunnskap og teknologi til å ta vare på natur- og miljøomsyn, samtidig som det blir lagt til rette for verdiskaping gjennom kraftproduksjon, seier Frps energipolitikar Terje Halleland til NTB.

Frp vil derfor at Stortinget skal be regjeringa om «å gå gjennom planane for verna vassdrag med mål om å leggje til rette for større verdiskaping gjennom utbygging av vasskraft.»

Det andre forslaget handlar om grunnrenteskatt, som i praksis er skatt kraftbransjen blir pålagd fordi dei får lov til å utnytte ein naturressurs.

Frp vil at Stortinget skal be regjeringa «snarast justere grunnrenteskattlegginga for vasskraft, slik at fleire lønsame prosjekt blir realiserte».

(©NPK)