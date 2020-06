innenriks

Det vart klart i statsråd fredag.

Lervik har brei erfaring frå Hæren. Han har mellom anna har vore eskadronsjef i Panserbataljonen, instruktør ved kampvåpenets utdannings- og kompetansesenter og militærassistent for generalinspektøren for Hæren. I 2010 vart han utnemnd til sjef for Telemark bataljon.

Lervik tiltrer stillinga som sjef for Hæren i august. Noverande sjef for Hæren, generalmajor Eirik Johan Kristoffersen, tek over som forsvarssjef.

(©NPK)