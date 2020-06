Helsedirektøren: Kan vere lurt å kutte ned på handhelsinga etter koronapandemien

innenriks

Det er liten tvil om at smitteverntiltaka har hatt ein viss effekt på det generelle helsebiletet i Noreg i tillegg til nettopp å avgrense smitten av koronaviruset.

Helsedirektøren meiner at tiltaka har mykje ved seg som kan vere verdt å ta med seg vidare sjølv etter at koronapandemien er over – til dømes med tanke på fysisk kontakt med andre.

– Det er ikkje sikkert at det til dømes er så lurt å handhelse på så veldig mange. Sjølv om vi skulle bli kvitt covid-19, så smittar jo også andre sjukdommar gjennom handhelsing. Dette lærer vi mykje om i denne situasjonen, seier Guldvog til NTB.

– I forkant av covid-19 har det jo vore vanleg å handhelse på alle når ein går inn i eit stort møterom med kanskje 50 deltakarar. Og det er klart at det er ting som vi kanskje kjem til å justere litt på i tida som kjem, seier han.

Nedgang i smittsame sjukdommar

I siste halvdel av mai registrerte Folkehelseinstituttet (FHI) berre 354 tilfelle av andre smittsame sjukdommar enn koronaviruset. Det er ein nedgang på 57 prosent i forhold til same perioden i fjor.

Mellom anna har det vore ein merkbar nedgang i seksuelt overførbare sjukdommar.

Nedgangen var særleg sterk for mat- og vassborne sjukdommar og dessutan for vaksineførebyggjande sjukdommar som pneumokokksjuke, kikhoste og rotavirusinfeksjon, ifølgje FHI.

– Det same såg vi jo for influensa, der vi hadde ei ganske bratt avslutning på sesongen. Og det kjem jo av desse tiltaka, som samla sett har hatt god effekt på smittsame sjukdommar, seier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI til NTB.

Viktig lærdom vidare

Helsedirektør Bjørn Guldvog trur at koronapandemien og smittevernråda kan bidra til betra personleg hygiene hos folk flest.

– Ein kan i alle fall håpe og tenkje at vi lærer noko. At det speler noka rolle at du vaskar deg på hendene etter at du har hatt kontakt med nokon som er sjuke, kan vere viktig lærdom vi skal ha med oss, seier Guldvog.

Line Vold seier at koronapandemien naturleg nok har ført til stor merksemd på smittevern og god handhygiene, og at dette er noko ein kan ta med seg vidare i framtida.

– Det skal jo gjerast vurderingar og granskingar, og det kjem sikkert fram mange gode læringspunkt og ting vi har lært av pandemien, seier ho.

(©NPK)