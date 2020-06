Moria-usemje mellom regjeringspartia

innenriks

Høgre, KrF og Venstre inngjekk i slutten av mai eit kompromiss om å hente einslege Moria-barn til Noreg «forutsatt at minst åtte–ti andre land i Europa realiserer sine uttak».

Til no har elleve EU-land forplikta seg til å ta imot barn frå greske flyktningleirar. Men det er ikkje aktuelt for Noreg å hente nokon før løfta er realiserte. No har det vorte uvisse om kva land som skal telje med, skriv Vårt Land.

Hittil reknar regjeringa med to land, Luxembourg som har henta tolv personar og Tyskland som har henta 47. Men også Storbritannia og Sveits har henta barn. Dei blir likevel ikkje rekna med av regjeringa.

Bakgrunnen er ifølgje justisminister Monica Mæland (H) at Sveits og Storbritannia ikkje tek del i relokaliseringa. Dei har teke imot einslege mindreårige som har familietilknyting til landa i samsvar med forpliktingar i Dublin-regelverket.

– Også Noreg tek løpande ansvar for asylsøkjarar, herunder for einslege, mindreårige frå Hellas, i samsvar med Dublin-regelverket, skriv Mæland i ein e-post til Vårt Land.

KrFs innvandringspolitiske talsperson, Torhild Bransdal, ser annleis på saka.

– KrF meiner at det er fire land som har henta barn av dei åtte til ti landa som blir kravde i avtalen til regjeringa. Vi kan diskutere det opp og ned, men no er det fire land som har gjort noko, seier Bransdal.

