– At regjeringa seier at nærliggjande naboland som Tyskland skal vurderast innan 20. juli, er ein halv siger. Vi ventar at Tyskland kan vurderast igjen innan fjorten dagar, seier administrerande direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Ho ønskjer velkomen at regjeringa no opnar for fritidsreisande frå Danmark, Finland og Island.

