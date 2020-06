No kjem dei nye reiseråda

innenriks

Nordmenn kan frå måndag av dra til Danmark utanfor København, og ifølgje VGs kjelder har det vorte vurdert internt i regjeringa om ein skal opne for enkelte delar av Sverige, der smitten ikkje er like utbreidd som i storbyområda.

NRK erfarer at det ikkje vil opnast for fritidsreiser til Sverige, fordi regjeringa meiner smittefaren er for høg i landet.

Det er allereie kjent at det frå måndag blir teke sikte på å opne for arrangement med opptil 200 personar. I dag er dette talet 50.

Også treningssenter, symjehallar og badeland skal etter planen få opne dørene igjen, såframt ein har kome fram til gode nok smitteverntiltak.

Det er òg planar om å tillate idrett med avgrensa fysisk kontakt for personar under 20 år.

