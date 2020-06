Rapport: Ny flyplass i Bodø blir ikkje samfunnsøkonomisk lønnsam

innenriks

Ifølgje NRK blir ikkje rapporten frå Holte Consulting offentleggjort før kommande måndag, men dei lokale politikarane er kjende med innhaldet. Ordførar Ida Pinnerød (Ap) er usamd i konklusjonane.

Det var Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet som engasjerte Holte Consulting for å kvalitetssikre alternativa for flytting av flyplassen.

– Vi vil vurdere saka grundig når vi får den endelege rapporten 15. juni. Når rapporten finst, vil vi ha behov for litt tid til å vurdere om han inneheld konkurransesensitiv informasjon, skriv senior kommunikasjonsrådgivar Helene Megaard i Finansdepartementet til NRK.

Planen er å byggje den nye flyplassen 900 meter sør for den noverande. Hovudgrunngivinga for dette er at flyttinga vil frigjere areal som skaper ei positiv utvikling for byen.

(©NPK)