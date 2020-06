Sanner: Veidnes-prosjekt kan bli krevjande

innenriks

I forliket om oljeskatt ber Stortinget regjeringa leggje fram eit lovforslag i haust om ei løysing for å sikre ilandføringsterminalen på Veidnes.

– Det må ikkje no skje at lovnader og voner som Finnmark har i denne saka, ikkje blir haldne, sa Senterpartiets stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen i Stortinget fredag.

Sanner la ikkje skjul på skepsisen sin.

– Eg må vere tydeleg på at her er det òg nokre spørsmål som gjer at dette kan bli krevjande. Det knyter seg både til ESA og statsstønadsregulativet, men også til sjølve prosjektet, sa han.

– Derfor tek vi atterhald i den saka, nettopp for ikkje å skape voner og gi lovnader som ein ikkje kan vere trygg på at ein kan innfri.

Krangelen om terminalen var ei hard nøtt å knekkje i forhandlingane, som enda med eit breitt forlik mellom regjeringspartia, Ap, Frp og Sp måndag.

I avtalen heiter det at «Stortinget ber regjeringen senest innen utgangen av oktober 2020 legge fram et lovforslag om en løsning for å sikre ilandføringsterminalen på Veidnes» knytt til endringane i oljeskatten.

Men regjeringspartia og Frp tek klare atterhald. Dei krev at alle sider må fram i lyset, «herunder bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske vurderinger» og vil ta stilling til forslaget på grunnlag av dette.

Veidnes er ikkje berre ei mogleg ilandføring for Johan Castberg-feltet, men kan òg bli det for fleire andre felt i framtida.

