Sommarleirar får unntak frå éimetersregelen

innenriks

Frå og med 15. juni endrar regjeringa forskrifta, slik at barn og unge under 20 kan fråvike avstandsreglane på éin meter medan dei er på sommarleir eller tilsvarande aktivitetar.

– Eg er glad for at vi no gjer det enklare å arrangere ferie- og fritidsaktivitetar for barn og unge. Ved å gå bort frå avstandsreglane på éin meter, håpar eg fleire skal kunne delta på slike tilbod i sommar, seier barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse (KrF) i ei pressemelding.

Bufdir fann i ei undersøking at sju av ti organisasjonar planlegg færre eller ingen aktivitetar i sommar på grunn av koronaviruset. Undersøkinga viser òg at dei store organisasjonane synest smittevernreglane er vanskelege å forstå.

Det blir unntak frå éinmetersregelen for personar under 20 år som deltek på sommarskule, sommarleir, aktivitetsleir, kulturskule, leirskule og andre skuleliknande fritids- eller ferietilbod. Unntaket gjeld òg for vaksne som står for slike arrangement.

(©NPK)