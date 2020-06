Støre vil atterreise Noreg frå bossdyngja

innenriks

– Eg meiner dette er eit nesten eksistensielt problem, seier Støre.

NTB møter han i Fredrikstad, der hans eigen bestefar i si tid dreiv jernstøyperi. No er Støre på plass for å vitje verksemder som Batteriretur og Stene Stål Gjenvinning, som har spesialisert seg på å hente ny verdi ut av produkt som før vart kasta i bosset.

Støre meiner forretningsmoglegheitene er store.

– Det gir moglegheiter for arbeidsplassar og verdiskaping, samtidig som det kan løyse eit miljøproblem.

Store ressursar går tapt

Støre viser til ein rapport frå organisasjonen Circle Economy. Der kjem det fram at meir enn 100 milliardar tonn med mineral, fossile brensel, metall og biomasse blir teke inn i verdsøkonomien kvart år.

Berre 8,6 prosent blir brukte om att.

Resten blir kasta, dumpa i havet eller grave ned. Samtidig blir verda tømd for viktige råmateriale.

– Det er ei sløsing med verdifulle ressursar, den måten ein no kastar på og ikkje reparerer, ikkje bruker om att. Det kan vi ikkje halde fram med å leve med. Jorda har ikkje ressursar til det, seier Støre.

Marknad i vekst

Fredrik Andresen, dagleg leiar i Batteriretur, fortel at bedrifta tek imot alle typar batteri frå Lindesnes i sør til Svalbard i nord og sorterer, demonterer og handterer dei på ein forsvarleg måte. Berre i år er 117.000 batteri samla inn.

Men dei verkeleg store pengane ligg i batteriproduksjon, understrekar Andresen. Han håpar Noreg no vil melde seg på i kampen om å vinne denne marknaden.

– Det er ei diger industrimoglegheit her viss Noreg vel å ta ho, seier Andresen til NTB.

Foreslår tiltakspakke

Støre foreslår no ein pakke med tiltak for å setje fart på innsatsen:

* Produkt skal leve lenger. Det vil Arbeidarpartiet sikre ved å utvide garantitida for produkt, gi forbrukarar rett til reparasjon for alle produkt og stille krav om at produkt blir designa for å vare.

* Nye krav om bruk av resirkulert råstoff i produksjon skal sikre redusert fotavtrykk.

* Krava til informasjon om produkt skal skjerpast.

* Krav om redusert avfall i produksjon og handel og skjerpa krav til avfallshandtering skal sørgje for at meir avfall blir sortert, vidareforedla og brukt på nytt.

* Ordningar for deling av produkt skal hjelpast fram.

Sirkulær økonomi

Samleomgrepet for innsatsen er «sirkulær økonomi» – eit omgrep Arbeidarpartiet har knabba frå EU, og som er så utilgjengeleg at det kan få journalistar og kommunikasjonsrådgivarar til å rive seg i håret av frustrasjon.

Men Støre meiner det er meir spennande enn det kan høyrast ut.

– Eg trur mange som høyrer omgrepet sirkulær økonomi, tenkjer det handlar om å gå på bruktbutikken og kjøpe ein gammal genser. Og det er ofte klokt å gjere det. Men det er slåande kor mykje lenger industrimiljøa i Europa har kome i å diskutere alvoret og moglegheitene som ligg i det.

Tinder for restprodukt

Camilla Brox, dagleg leiar i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, meiner bedriftene i Fredrikstad allereie er langt framme i den sirkulære tenkinga.

No jobbar ho med eit «Tinder» for restprodukt der bedrifter kan finne kvarandre og samarbeide for å finne ny bruk til materiale som elles ville ha hamna på dyngja.

– Avfallet for ein kan vere gull for ein annan, forklarer Brox.

