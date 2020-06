Stortingshøyring om Tangen-tilsetjinga 11. august

innenriks

Det stadfestar Ap-nestleiar Hadia Tajik overfor NTB. Høyringa blir halden 11. august.

Finanskomiteen vart kalla inn til ekstraordinært møte fredag ettermiddag for å drøfte brevet frå representantskapet i Noregs Bank om tilsetjinga av Tangen. Brevet var einaste sak på møtet.

Ap, Sp, Raudt og SV hadde på førehand varsla at dei ville gå inn for ei høyring i saka, og komiteen vedtok på møtet at det skal haldast høyring.

Bakgrunnen er at representantskapet, som er tilsynsorganet for Noregs Bank, onsdag sende eit brev til Stortinget om tilsetjinga av Tangen.

I brevet seier representantskapet at kontrolltiltaka ikkje er gode nok i tilsetjinga.

Tangen skal tiltre stillinga 1. september. Han kjem frå jobben som leiar i hedgefondet Ako Capital, som han stifta i 2005.