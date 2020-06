Strömstad-ordførar skuffa over grensevedtak

innenriks

– Vi hadde håpa på ei gjenopning av grensa. Dette er skuffande både for byen og kommunen. I vår region har vi nesten ingen smitta, så det er jo klart det er skuffande, seier Strömstad-ordførar Kent Hansson til NTB.

Hansson påpeikar at stenginga av grensa har påverka kommunen kraftig, og at det no ligg an til ein tøff sommar.

– Det er alvorleg, særleg for handelen. Vi er heilt avhengig av kundar utanfrå. No er det stor arbeidsløyse, og det er mange ungdommar som ikkje får jobb i sommar, seier han.

Trygt elles i Norden

Statsminister Erna Solberg (H) la fram dei nye reiseråda fredag ettermiddag. Både Finland, Island, Grønland, Færøyane og Danmark oppfyller dei norske krava om låge smittetal.

Eitt av kriteria til regjeringa er at det ikkje skal vere meir enn tjue nye smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar i veka i snitt for dei siste to vekene. I Sverige er dette talet i dag meir enn dobbelt så høgt.

Berre den svenske øya Gotland i Austersjøen har låge nok smittetal til at Noreg ser på det som trygt å reise dit.

– Vi bit tennene saman

Like over grensa ved Halden ligg kjøpesenteret Nordby – eit velkjent reisemål for nordmenn på harryhandel. Senterleiinga er òg skuffa over beskjeden dei fekk fredag.

– Dette var ikkje det vi ønskt å høyre. Vi bit tennene saman. Vi har halde ut i tre månader, og vi skal klare å halde ut i fjorten dagar til og håpar at det snur då, seier senterleiar Ståle Løvheim til Nettavisen.

Løvheim meiner at senteret er trygt å besøkje, og at det burde vore mogleg å gjere eit unntak frå vedtaket.

– Vi meiner vi trygt kunne sleppt inn nordmenn her i dag. Vi har nesten ikkje svenskar her. Det er 99 prosent nordmenn, så det er omtrent som å handle i Noreg, seier Løvheim.

Ulik koronastrategi

Noreg og Sverige har som kjent valt ulike strategiar i kampen mot koronaviruset. Medan Noreg har innført strenge tiltak for å avgrense smitten, har den svenske regjeringa innført langt mindre inngripande tiltak, som i hovudsak har bygd på formaningar og oppmodingar.

Noreg har til no 242 koronarelaterte dødsfall, medan Sverige har registrert nærare 5.000.

– Vi er berre nøydde til å innrette oss etter situasjonen. Dersom ein samanliknar dødstala i Noreg og Sverige, så forstår ein jo at Noreg er varsam. Men regionen vår er altså i prinsippet smittefri, slår Strömstad-ordførar Hansson fast.

