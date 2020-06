Vegtoaletta klare for bilturistane i sommar

innenriks

Bilferie blir truleg ein av ferieslagerane i sommar, og no opplyser Statens vegvesen at alle toalett langs riks- og europavegane vil vere opne for bilturistar denne sommaren.

På grunn av smittevernomsyn i samband med koronapandemien har rasteplasstoalett utan innlagt vatn ikkje vorte opna etter vinterstenging, men no skal alle desse bli opna i juni.

På rasteplassane som ligg langs riks- og europavegane i Noreg, er det totalt nærare 775 toalett til saman. Det er Statens vegvesen som har ansvaret for desse og som vil sørgje for at det blir utført ekstra reinhald i sommar.

Rasteplassar langs fylkesvegane er det dei respektive fylkeskommunane som har ansvaret for.

(©NPK)