Forbrukarrådet meiner flyselskapa gjer det for vanskeleg å krevje refusjon

innenriks

Forbrukarar har ein lovfesta rett til å få tilbake pengane når flyreiser dei har bestilt og betalt for blir kansellert.

Men Forbrukarrådet meiner at flyselskapa på nettsidene sine gjer det vanskelegare for kundane å krevje pengane tilbake fordi dei heller ønskjer å gi kundane tilgodelappar eller bonuspoeng.

– Det er ganske openberrt at flyselskapa aktivt prøver å dytte ein tilgodelapp over på forbrukarane heller ennå gi pengane tilbake. Slik sidene no er designa er det vanskeleg for forbrukarar å forstå at dei i det heile har krav på pengane tilbake dersom dei ønskjer det, seier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukarrådet.

Ho meiner praksisen til flyselskapa i dag bryt med lova, og at det dermed kan vere grunnlag for sanksjonar frå Forbrukartilsynet og Luftfartstilsynet.

– Så lenge flyselskapa ikkje ser ut til å ville gjere noko med nettsidene sine, må dei få endå tydelegare beskjed – og det vil sjølvsagt ei bot frå tilsynet vere, seier Blyverket.

(©NPK)